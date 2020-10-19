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    Здоров'я

    Звичайний глюкометр допоможе визначити коронавірус з точністю до 100%

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    Вчені запропонували діагностувати коронавірус за допомогою глюкометрів - Звичайний глюкометр допоможе визначити коронавірус з точністю до 100%
    Вчені запропонували діагностувати коронавірус за допомогою глюкометрів

    Рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний з концентрацією вірусного білка в слині

    Вчені з Каліфорнійського університету Сан-Дієго запропонували використовувати стандартні глюкометри для діагностики коронавірусу через слину.

    Препринт наукової статті опубліковано на порталі MedRxiv.

    Як стверджують фахівці, такий тест володіє стовідсотковою точністю, і його можна використовувати в домашніх умовах. 

    Відзначається, що рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний з концентрацією вірусного білка в слині.

    У статті підкреслюється, що подібний метод вже був випробуваний клінічно.

    Для такого дослідження у пацієнта будуть брати слину за допомогою ватної палички. 

    Нагадаємо, британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

    До слова, подекуди коронавірус можна сплутати з ГРВІ або грипом, але має він й специфічні ознаки. Наразі чимало людей хочуть знати, чи не перехворіли вони вже на коронавірус.

    Як повідомлялося, висока температура, постійний кашель і втрата смаку або запаху є ключовими симптомами коронавірусу, на які слід звернути увагу, але є симптоми, про які знають не всі, але саме вони можуть вказати на захворювання.

    здоров'я наука коронавірус
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