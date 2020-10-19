Звичайний глюкометр допоможе визначити коронавірус з точністю до 100%



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Вчені запропонували діагностувати коронавірус за допомогою глюкометрів

Рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний з концентрацією вірусного білка в слині

Вчені з Каліфорнійського університету Сан-Дієго запропонували використовувати стандартні глюкометри для діагностики коронавірусу через слину.

Препринт наукової статті опубліковано на порталі MedRxiv.

Як стверджують фахівці, такий тест володіє стовідсотковою точністю, і його можна використовувати в домашніх умовах.

Відзначається, що рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний з концентрацією вірусного білка в слині.

У статті підкреслюється, що подібний метод вже був випробуваний клінічно.

Для такого дослідження у пацієнта будуть брати слину за допомогою ватної палички.

Нагадаємо, британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

До слова, подекуди коронавірус можна сплутати з ГРВІ або грипом, але має він й специфічні ознаки. Наразі чимало людей хочуть знати, чи не перехворіли вони вже на коронавірус.

Як повідомлялося, висока температура, постійний кашель і втрата смаку або запаху є ключовими симптомами коронавірусу, на які слід звернути увагу, але є симптоми, про які знають не всі, але саме вони можуть вказати на захворювання.