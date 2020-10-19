На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу



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На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу

Кількість випадків зараження коронавірусом на Буковині наближається до 18 тисяч

Увечері в неділю, 18 жовтня, у Чернівецькій області Covid-19 підтвердили у 207 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 470 зразків.

Про це голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук розповів на своїй сторінці у Facebook.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 83 особи.

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще чотири летальні випадки серед пацієнтів із підтвердженим Covid-19:

в обласній лікарні помер 76-річний чоловік, у якого після операції розвинувся міжпетельний абсцес;

у Заставнівській ЦРЛ померла 78-річна пацієнтка, яка мала кардіосклероз, серцеву недостатність, цукровий діабет;

у Кіцманській ЦРЛ помер 65-річний пацієнт із ішемією та гіпертонією. Після оперативного втручання він мав рубцеву облітерацію стравоходу;

у Сторожинецькій ЦРЛ повідомили про смерть 69-річний чоловік із ішемією, кардіосклерозом, серцевою недостатністю та гіпертонією.

Окрім того, в області помер ще один пацієнт із підозрою на коронавірус.

Станом на 18 жовтня у буковинських лікарнях перебувають 720 людей. У 474 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 82 хворих медики оцінюють як важкий.

«З них у реанімаціях - 58, на апаратах штучної вентиляції легень - 3», - розповіли в облдержадміністрації, додавши, що 210 хворих перебувають на кисневій терапії.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 17 866 людей. Серед них 411 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 9 414 - одужали.