На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу
Кількість випадків зараження коронавірусом на Буковині наближається до 18 тисячУвечері в неділю, 18 жовтня, у Чернівецькій області Covid-19 підтвердили у 207 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 470 зразків.
Про це голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук розповів на своїй сторінці у Facebook.
Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 83 особи.
За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще чотири летальні випадки серед пацієнтів із підтвердженим Covid-19:
- в обласній лікарні помер 76-річний чоловік, у якого після операції розвинувся міжпетельний абсцес;
- у Заставнівській ЦРЛ померла 78-річна пацієнтка, яка мала кардіосклероз, серцеву недостатність, цукровий діабет;
- у Кіцманській ЦРЛ помер 65-річний пацієнт із ішемією та гіпертонією. Після оперативного втручання він мав рубцеву облітерацію стравоходу;
- у Сторожинецькій ЦРЛ повідомили про смерть 69-річний чоловік із ішемією, кардіосклерозом, серцевою недостатністю та гіпертонією.
Окрім того, в області помер ще один пацієнт із підозрою на коронавірус.
Станом на 18 жовтня у буковинських лікарнях перебувають 720 людей. У 474 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 82 хворих медики оцінюють як важкий.
«З них у реанімаціях - 58, на апаратах штучної вентиляції легень - 3», - розповіли в облдержадміністрації, додавши, що 210 хворих перебувають на кисневій терапії.
Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 17 866 людей. Серед них 411 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 9 414 - одужали.