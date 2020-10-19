  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу

    • Розсилка
    На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу - На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу
    На Буковині за добу зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу

    Кількість випадків зараження коронавірусом на Буковині наближається до 18 тисяч

    Увечері в неділю, 18 жовтня, у Чернівецькій області Covid-19 підтвердили у 207 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 470 зразків.

    Про це голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук розповів на своїй сторінці у Facebook.

    Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 83 особи.

    За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще чотири летальні випадки серед пацієнтів із підтвердженим Covid-19:

    • в обласній лікарні помер 76-річний чоловік, у якого після операції розвинувся міжпетельний абсцес;
    • у Заставнівській ЦРЛ померла 78-річна пацієнтка, яка мала кардіосклероз, серцеву недостатність, цукровий діабет;
    • у Кіцманській ЦРЛ помер 65-річний пацієнт із ішемією та гіпертонією. Після оперативного втручання він мав рубцеву облітерацію стравоходу;
    • у Сторожинецькій ЦРЛ повідомили про смерть 69-річний чоловік із ішемією, кардіосклерозом, серцевою недостатністю та гіпертонією.

    Окрім того, в області помер ще один пацієнт із підозрою на коронавірус.

    Станом на 18 жовтня у буковинських лікарнях перебувають 720 людей. У 474 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 82 хворих медики оцінюють як важкий.

    «З них у реанімаціях - 58, на апаратах штучної вентиляції легень - 3», - розповіли в облдержадміністрації, додавши, що 210 хворих перебувають на кисневій терапії.

    Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 17 866 людей. Серед них 411 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 9 414 - одужали. 

    смерть Чернівецька область чоловік коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies