За добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців

В Україні зробили понад 11,4 млн щеплень проти Covid

В Україні вчора, 19 вересня, зробили понад 36 тис. щеплень проти коронавірусу. З них першу дозу отримали 21,1 тис. людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, – 14,9 тисяч. Для порівняння, за суботу, 18 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 58,6 тис. людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вакцинацію здійснювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Графіка МОЗ

Щеплення робили вакцинами Pfizer (Comirnaty) – 22 665, Sinovac (CoronaVac) – 8 230 та AstraZeneca – 4 506. Також зробили 628 щеплень вакциною Johnson & Johnson. Україна поки не закуповувала цей препарат – його дозволили ввезти для приватної компанії, яка хотіла щепити своїх працівників. Співробітники цієї фірми працюють у сфері рибальства на Алясці. Для в'їзду на територію США їм необхідно було зробити щеплення сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson. Також угорський уряд дозволив з липня вакцинувати громадян, які живуть на прикордонних територіях сусідніх країн. Завдяки цьому Угорщина хоче посилити свій захист від епідемії, поширивши вакцину серед тих, хто проживає безпосередньо вздовж угорського кордону – незалежно від того, є вони угорцями чи ні.

Загалом в Україні зробили 11,4 млн щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6,3 млн людей, а повністю вакцинувалися — 5,2 млн.

Вона триває з 24 лютого. Загалом Україна наразі отримала 22,8 мільйона доз вакцини. Щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.