Керівник «ковідної» лікарні пропонує відмовляти невакцинованим у безкоштовній допомозі

Є чимало випадків, коли люди з Covid-19, які мають до того ж супутні хвороби, змушені за власні кошти купувати собі ліки

«80% невакциновані. Решта або один раз, або двічі вакциновані. У них значно легший перебіг хвороби»

Директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк в інтерв'ю «Главкому» розповів, що невакциновані люди не повинні отримувати лікування за рахунок держави.

Масляк прокоментував інформацію про те, що є чимало випадків, коли люди з Covid-19, які мають до того ж супутні хвороби, змушені за власні кошти купувати собі ліки, оскільки держава не всім забезпечує.

«Я перепрошую. Моя думка така: невакцинованим я би не давав державне лікування… Якщо розбиратися, чому в тому чи іншому випадку люди не отримали лікування, то на те є свої причини. Десь не вчасно хворим видали ліки, таке теж може бути», – резюмував лікар.

Головний лікар також наголосив, що у вакцинованих людей набагато легше протікає хвороба. Зараз змінюються багато протоколів лікування хворих на коронавірусну інфекцію, вчені намагаються скоротити використання антибіотиків.

«80% невакциновані. Решта або один раз, або двічі вакциновані. У них значно легший перебіг хвороби. Зараз я не висловлююся «за» чи «проти» вакцинації. Просто кажу так, як є. Протокол лікування змінюється не тільки в Україні, а й у світі. Ми за цим спостерігаємо, аналізуємо. То додають імунні препарати, то скасовують антибіотики, то додають вітамінотерапію», – розповів лікар.

Нагадаємо, штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Україні, однак про домінування саме цього штаму говорити зарано.

Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.