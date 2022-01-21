Monobank встановить перші банкомати у вигляді котів (фото)

В Україні наразі не встановлено жодного банкомату Monobank

У кожного банкомату буде кличка

В Україні скоро з'являться банкомати Monobank. Про це повідомив у Facebook співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, у кожного банкомату буде кличка.

«Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!», – написав Гороховський і опублікував фото.

Нові банкомати Monobank, фото: Олег Гороховський / Facebook

«Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч», – додав співзасновник Monobank.

До слова, Monobank обіцяє винагороду пів мільйона за інформацію про аферистів.

Нагадаємо, невідомі особи розповсюджують інформацію, що банк нібито запустив власну платформу для отримання пасивного доходу.

Згодом з’явилася інформація, фінустанова не запускала жодних платформ для заробітку грошей і казино. Служба безпеки банку спільно із правоохоронними органами вже працює над тим, щоб зупинити шахраїв.