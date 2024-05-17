МОК заборонив пропагандистам з РФ використовувати російську символіку на Олімпіаді

Російська символіка буде заборонена на Іграх у Парижі

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським пропагандистам використовувати символіку країни на Олімпійських іграх у Парижі.

«До співробітників медіа пред'являються такі ж вимоги, як і до нейтральних спортсменів», – йдеться у заяві МОК.

Росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпійських іграх, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня, як індивідуальні нейтральні спортсмени.

Атлети, які підтримують війну, а також мають зв'язки зі збройними силами або органами безпеки Росії та Білорусії, не будуть допущені на турнір.

Крім того, у Парижі не буде представників командних видів спорту двох країн-агресорів.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.