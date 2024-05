Українець Берінчик виборов титул чемпіона світу WBO

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете у бою за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Поєдинок відбувся у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Бій тривав усі дванадцять раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю – 115-113, 112-116, 116-112.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink