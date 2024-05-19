Українець Берінчик виборов титул чемпіона світу WBO

Український боксер переміг у дебютному бою за один із чотирьох головних чемпіонських поясів

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете у бою за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Поєдинок відбувся у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Бій тривав усі дванадцять раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю – 115-113, 112-116, 116-112.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink May 19, 2024

36-річний Берінчик виграв дебютний для себе поєдинок за один із чотирьох головних чемпіонських поясів. Тепер на його рахунку 20 перемог у 20 поєдинках на професійному рингу.

Примітно, що раніше суперник українця Наваррете ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.