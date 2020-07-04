В українській армії кількість хворих на коронавірус зросла до 170



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Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми

Всього за час пандемії одужало – 358 осіб, летальних випадків – 5

Станом на 4 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Протягом минулої доби зафіксували 11 нових випадків захворювання.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«Всього за час пандемії одужало – 358 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебуває з коронавірусом 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 осіб (Київська – 3 військовослужбовці, Вінницька та Одеська – по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська – по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни», – додали у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми