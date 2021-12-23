ВООЗ рекомендує утриматися від поголовної вакцинації дітей та підлітків

Не слід поголовно щеплювати від Covid-19 підлітків та дітей

Юна група населення найменш схильна до важкого перебігу коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадила утриматися від поголовної вакцинації від Covid-19 підлітків та дітей, йдеться на сайті організації.

За підсумками засідання стратегічної консультативної групи з імунізації (SAGE) експерти заявили, що діти та підлітки найменш схильні до важкого перебігу коронавірусу, тому не слід поспішати щеплювати їх.

«Ризик важких захворювань у цих вікових групах невеликий, а високе охоплення вакцинацією серед груп, схильних до найбільшого ризику, ще не досягнуто в усіх країнах», – повідомили у ВООЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.

Як відомо, голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

Також ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя.

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