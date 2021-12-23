  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ рекомендує утриматися від поголовної вакцинації дітей та підлітків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не слід поголовно щеплювати від Covid-19 підлітків та дітей - ВООЗ рекомендує утриматися від поголовної вакцинації дітей та підлітків
    Не слід поголовно щеплювати від Covid-19 підлітків та дітей
    фото з відкритих джерел

    Юна група населення найменш схильна до важкого перебігу коронавірусу

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадила утриматися від поголовної вакцинації від Covid-19 підлітків та дітей, йдеться на сайті організації.

    За підсумками засідання стратегічної консультативної групи з імунізації (SAGE) експерти заявили, що діти та підлітки найменш схильні до важкого перебігу коронавірусу, тому не слід поспішати щеплювати їх.

    «Ризик важких захворювань у цих вікових групах невеликий, а високе охоплення вакцинацією серед груп, схильних до найбільшого ризику, ще не досягнуто в усіх країнах», – повідомили у ВООЗ.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.

    Як відомо, голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

    Також ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя.

    Читайте також:
    Теги: діти вакцинація населення ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВООЗ рекомендує утриматися від поголовної вакцинації дітей та підлітків