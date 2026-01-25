Головна Світ Політика
ВООЗ сподівається на повернення США до організації

Адміністрація президента Дональда Трампа раніше різко критикувала ВООЗ за її дії під час пандемії COVID-19
У ВООЗ підкреслили, що відкриті до подальшого діалогу зі США та вважають їхню участь важливою

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що з жалем сприйняла офіційний вихід Сполучених Штатів зі складу організації та висловила сподівання, що США знову долучаться до її роботи в майбутньому. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У ВООЗ наголосили, що рішення Вашингтона може негативно вплинути як на систему громадського здоров’я у США, так і на глобальні зусилля з реагування на міжнародні загрози в галузі охорони здоров’я. Сполучені Штати офіційно вийшли з організації 22 січня, після року попереджень про можливі наслідки такого кроку.

Адміністрація президента Дональда Трампа раніше різко критикувала ВООЗ за її дії під час пандемії COVID-19. Трамп заявляв, що організація нібито діяла під політичним впливом окремих держав-членів і покладала на США «несправедливо обтяжливі фінансові зобов’язання», які, за його словами, були непропорційними внескам інших великих країн, зокрема Китаю.

У відповідь ВООЗ заявила, що повністю підтримує свою роботу під час пандемії, назвавши її «безпрецедентною глобальною кризою у сфері охорони здоров’я».

«Системи, які ми розробили та керували до, під час і після надзвичайної фази пандемії, і які працюють цілодобово, сприяли захисту всіх країн, включно зі Сполученими Штатами», – зазначили в організації.

У ВООЗ підкреслили, що відкриті до подальшого діалогу зі США та вважають їхню участь важливою для ефективної глобальної співпраці у сфері охорони здоров’я.

Як повідомлялось, Сполучені Штати офіційно завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, залишивши неоплачений борг у розмірі близько $260 млн. 

До слова, Європейська комісія висловила жаль через рішення США остаточно вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Дональд Трамп ВООЗ США

