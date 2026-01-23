Головна Світ Політика
Єврокомісія прокоментувала вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія прокоментувала вихід Сполучених Штатів із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід країни з ВООЗ у січні 2025 року
фото: Reuters

Єврокомісарка назвала вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я помилкою

Європейська комісія висловила жаль через рішення США остаточно вийти з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісарки з рівності та управління кризовими ситуаціями Аджі Лябіб.

Лябіб назвала вихід США з ВООЗ помилкою. «Вихід США з ВООЗ – це помилка. Ізоляція – це не сила. Стійкість у сфері охорони здоров'я потребує спільної роботи. ЄС зі свого боку зберігає зобов'язання щодо охорони здоров'я у світі. Солідарність, співпраця і сильні міжнародні інституції створюють для людей безпеку, вдома і за кордоном», – заявила вона.

Сполучені Штати офіційно завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, залишивши неоплачений борг у розмірі близько $260 млн. Bloomberg повідомляв, що все фінансування ВООЗ з боку США припинено, а американських співробітників відкликано з усіх офісів організації, включно з її штаб-квартирою в Женеві. Також США повністю припинили участь у керівних органах та робочих групах, які діють під егідою ВООЗ.

Рішення про вихід було ухвалене після того, як Дональд Трамп у перший день свого другого президентського терміну. Він звинуватив організацію у неналежному реагуванні на пандемію COVID-19, відсутності реформ та недостатній незалежності від політичного впливу.

Згідно з резолюцією Конгресу США 1948 року, для виходу з ВООЗ країна повинна заздалегідь повідомити про це та врегулювати всі фінансові зобов'язання. Водночас високопосадовець HHS заявив, що американське законодавство не містить прямої вимоги погашати борг до завершення процедури виходу. За оцінками ВООЗ, станом на січень 2025 року заборгованість США становила близько $260 млн.

Експерти попереджають, що вихід США може серйозно вплинути на глобальні програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом, Еболою та готовність світу до майбутніх пандемій. У 2022-2023 роках внесок США до бюджету організації сягав майже $1,3 млрд.

