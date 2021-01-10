Лідер з вакцинації: Ізраїль зробив щеплення від коронавірусу майже 20% населення

В Ізраїлі зробили щеплення понад 72% людей віком понад 60 років

Ізраїль значно випереджає інші країни світу за темпами вакцинації від Covid-19 та вже зробив щеплення 19,5% населення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Так, в Ізраїлі вже зробили щеплення понад 72% людей віком понад 60 років. Видання зазначає, що влада країни хоче протягом наступного місяця вакцинувати громадян із груп ризику, аби послабити карантинні обмеження.

В Ізраїлі люди з груп ризику почали отримувати вакцину від Pfizer та BioNTech 19 грудня. Кожному пацієнтові потрібно вводити дві дози цього препарату з інтервалом у три тижні.

Про рекордні темпи щеплень в Ізраїлі свідчать дані Оксфордського університету. Так, у країні ввели вже 1,8 млн доз вакцини – по 20,8 дози на 100 людей.

За цим показником Ізраїль значно випереджає інші країни. На другому місці Об'єднані Арабські Емірати (10,3), а на третьому – Бахрейн (4,9). Слід зазначити, що більшість препаратів від Covid-19 потребують введення двох доз, тому кількість зроблених щеплень може не дорівнювати кількості вакцинованих людей.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19 завдяки глобальному постачанню вакцини від Pfizer.

Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації.

Проте, в Ізраїлі масова вакцинація, що проходить в країні без вихідних, спровокувала «локальну війну за шабат» і кризову ситуацію в правлячій коаліції.

Також повідомлялося, що 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.