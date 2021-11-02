Комаровський назвав найстрашнішу помилку при лікуванні Covid-19 вдома.

Комаровський зазначив, що про термінову потребу в госпіталізації може свідчити рівень кисню в крові

Відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський поділився застереженнями щодо того, як у жодному випадку не можна вдома лікувати недугу, спровоковану штамом «Дельта». Також він повідомив, за яких ознак коронавірусу слід терміново звертатися до лікаря, інформує «DW».

Лікар Комаровський зазначив, що про термінову потребу в госпіталізації може свідчити рівень кисню в крові.

«Поки пульсоксиметр показує більше 93, у вас легка форма або початок хвороби – стандартні дії: мінімум їжі, максимум пиття, чисте прохолодне повітря. Категорично жодного постільного режиму! Якщо висока температура – приймайте парацетамол та ібупрофен. Закладено носа – промийте його сольовим розчином. І все. Але як тільки сатурація нижче 93, то потрібний лікар, який вирішуватиме, що далі: кисень, гормони – це вже інше питання», – пояснив педіатр.

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«Найбільша помилка, що її можна вчинити, це на самому початку хвороби, коли пульсоксиметр показує норму, вжити «Дексаметазон» або антибіотики. Це те, що вбиває вас максимально. Це скорочує до мінімуму ваші шанси вижити... Непокоїтись треба починати тільки тоді, коли відреагував пульсоксиметр. Або якщо у вас є купа інших супутніх хвороб», – сказав Комаровський.

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