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    Камбоджа скасовує карантин після щеплення 86% населення

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    У Камбоджі наразі щеплено від коронавірусу майже 86% населення - Камбоджа скасовує карантин після щеплення 86% населення
    У Камбоджі наразі щеплено від коронавірусу майже 86% населення
    фото: Reuters

    У Камбоджі два мільйони людей вже зробили бустерні щеплення

    Голова уряду Камбоджі Хун Сен оголосив, що його країна знову відкрита та готова до нового способу життя, перевищивши власну мету щодо вакцинації від Covid-19 та зафіксувавши один із найвищих показників Covid-щеплень в Азії. Про це повідомляє Reuters.

    У Камбоджі наразі щеплено від коронавірусу майже 86% населення, при цьому два мільйони людей вже зробили бустерні щеплення.

    Посилаючись на ці дані, Хун Сен зазначив, що настав час продовжувати нормальне життя.

    «Відтепер з сьогоднішнього дня починається повне відновлення країни в усіх сферах, і життя з Covid-19у новому способі життя починається з сьогоднішнього дня», – сказав урядовець.

    Хун Сен сказав, що уряд має запас у 10 мільйонів доз вакцин проти Covid-19для бустерних щеплень, ще більше було замовлено країною.

    Минулими вихідними Камбоджа знову відкрила для відвідувачів театри та музеї, реагуючи на зниження числа нових випадків коронавірусу.

    Теги: музеї карантин щеплення уряд населення коронавірус Камбоджа
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    Камбоджа скасовує карантин після щеплення 86% населення