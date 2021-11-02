Вчені пояснили тяжкі симптоми коронавірусу у молодих людей

Незрозумілі ускладнення при Covid-19 викликані генами, зазначають науковці

Міжнародна група дослідників виділила п'ять генів, які активніші у молодих людей з тяжкими симптомами Covid-19, ніж у людей з менш серйозними симптомами. Результати наукової роботи, опубліковані в журналі Science Translational Medicine, пояснюють причини можливих ускладнень, які, швидше за все, спричинені відмінностями у ДНК.

Фахівці проаналізували зразки плазми крові у 72 молодих госпіталізованих пацієнтів із Covid-19, 47 з яких були у критичному стані. Жоден з добровольців не мав будь-яких захворювань, які могли б пояснити їхні симптоми.

Команда також зібрала зразки у 22 інфікованих молодих людей, які мали незначні симптоми або не мали їх взагалі.

Вчені провели повногеномне секвенування зразків та секвенування РНК. Крім того, вони проаналізували сукупність білків, цитокінів та груп лейкоцитів. Вони також використовували машинне навчання, щоб виявити закономірності у генах. Аналіз виявив п'ять генів, які були найактивнішими у пацієнтів із тяжкими симптомами. Один - ADAM9 - виявився найбільш поширеним.

Коли ADAM9 був заблокований у тканині легень людини in vitro, вірус був менш ефективним при самовідтворенні.

Дослідники припускають, що всі п'ять ідентифікованих ними генів потребують глибшого вивчення, особливо ADAM9.

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Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

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