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    Вчені виявили причину прогресування хвороби Альцгеймера

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    Хвороба Альцгеймера не формується в одній точці головного мозку, а одразу розвивається у кількох областях - Вчені виявили причину прогресування хвороби Альцгеймера
    Хвороба Альцгеймера не формується в одній точці головного мозку, а одразу розвивається у кількох областях
    фото: Anna Altukhova/Globallookpress.com

    Вчені Кембриджського університету вперше простежили за початковою стадією деменції

    Міжнародна команда під керівництвом дослідників Кембриджського університету вперше простежила за хворобою Альцгеймера. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Science Advances.

    Вчені виявили, що нейродегенеративне порушення в початковій стадії розвитку зачіпає одночасно кілька областей мозку, а не починається в одній точці, що є причиною щодо швидкого прогресування деменції.

    Дослідники проаналізували посмертні зразки мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера, а також результати ПЕТ-сканування живих пацієнтів, які варіювалися від людей з легкими когнітивними порушеннями до пацієнтів із повномасштабною хворобою Альцгеймера.

    При хворобі Альцгеймера білки тау та бета-амілоїди утворюють бляшки та агрегати, які провокують загибель клітин мозку. Це призводить до втрати пам'яті, змін особистості та труднощів у виконанні повсякденних дій.

    Дослідники виявили, що головним механізмом, який контролює швидкість прогресування хвороби Альцгеймера, є поява агрегатів в окремих областях мозку, а не поширення агрегатів з однієї області до іншої.

    За словами вчених, результати дослідження можуть стати в нагоді для розробки методів лікування хвороби Альцгеймера, від якої страждають близько 44 мільйонів людей у всьому світі.

    Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

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    Теги: здоров'я Велика Британія хвороби ліки
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    Вчені виявили причину прогресування хвороби Альцгеймера