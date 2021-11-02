Вчені виявили причину прогресування хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера не формується в одній точці головного мозку, а одразу розвивається у кількох областях

Вчені Кембриджського університету вперше простежили за початковою стадією деменції

Міжнародна команда під керівництвом дослідників Кембриджського університету вперше простежила за хворобою Альцгеймера. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Science Advances.

Вчені виявили, що нейродегенеративне порушення в початковій стадії розвитку зачіпає одночасно кілька областей мозку, а не починається в одній точці, що є причиною щодо швидкого прогресування деменції.

Дослідники проаналізували посмертні зразки мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера, а також результати ПЕТ-сканування живих пацієнтів, які варіювалися від людей з легкими когнітивними порушеннями до пацієнтів із повномасштабною хворобою Альцгеймера.

При хворобі Альцгеймера білки тау та бета-амілоїди утворюють бляшки та агрегати, які провокують загибель клітин мозку. Це призводить до втрати пам'яті, змін особистості та труднощів у виконанні повсякденних дій.

Дослідники виявили, що головним механізмом, який контролює швидкість прогресування хвороби Альцгеймера, є поява агрегатів в окремих областях мозку, а не поширення агрегатів з однієї області до іншої.

За словами вчених, результати дослідження можуть стати в нагоді для розробки методів лікування хвороби Альцгеймера, від якої страждають близько 44 мільйонів людей у всьому світі.

Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

Читайте також: