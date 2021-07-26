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    Кому не можна їсти свіжі сезонні фрукти і ягоди: порада дієтологині

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    При багатьох патологіях травної системи вживати свіжі сезонні фрукти і ягоди протипоказано - Кому не можна їсти свіжі сезонні фрукти і ягоди: порада дієтологині
    При багатьох патологіях травної системи вживати свіжі сезонні фрукти і ягоди протипоказано

    Лікарка пояснила, чому ці корисні продукти можна споживати не всім

    За словами лікаря дієтологині, гастроентерологині Марини Хорол, при багатьох патологіях травної системи вживати свіжі сезонні фрукти і ягоди протипоказано.

    «Сезонні ягоди і фрукти потрібно їсти так, щоб це не зашкодило шлунково-кишковому тракту», – пояснила лікарка в інтерв’ю.

    У той же час вона констатує: у свіжому вигляді багато плодів містять дуже велику кількість різних кислот, що може стати нелегким випробуванням для слизової стравоходу і шлунка.

    Марина Хорол уточнила: людям, які мають проблеми в цьому плані, не варто їсти фрукти і ягоди без попередньої термічної обробки.

    «Якщо є коліти або алергія, то краще утриматися від вживання цих продуктів свіжими. Їх можна приготувати будь-яким способом – наприклад, яблука можна запекти», – поділилася лікарка.

    Також Хорол помітила, що здоровий організм цілком здатний без всяких негативних наслідків засвоїти сирі рослинні продукти.

    Нагадаємо, експерти прогнозують нове подорожчання продуктів. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від врожаю, але є деякі продукти, на які цінники точно перепишуть.

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    Теги: продукти фрукти
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    Кому не можна їсти свіжі сезонні фрукти і ягоди: порада дієтологині