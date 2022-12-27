Пандемія Covid-19 офіційно завершилась у Німеччині

Крістіан Дроссен переконаний, що кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією

Німеччина офіційно визнала завершення пандемії Covid-19 і спрогнозувала, що першу хвилю зимових захворювань мешканці країни мають пережити цілком впевнено. Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив керівник відділу вірусології берлінської клініки «Шаріте» Крістіан Дроссен в інтерв'ю виданню, він вважає, що пандемія Covid-19 уже добігла кінця.

«За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася», – вважає вірусолог, який входить до ради з питань коронавірусу при федеральному уряді Німеччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, по завершенні зими імунітет до Covid-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово розповсюджуватись влітку.

Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики «нульової толерантності» до Covid-19, Дростен зазначив, що ключовою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку.

«Кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Крім того, абсолютно виправданими є обмеження, що були запроваджені через поширення Covid-19», – запевнив Дростен.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Він діятиме до 30 квітня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що коронавірус може передаватися навіть після смерті.

Нагадаємо, незважаючи на всі зусилля китайської влади стримати пандемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї побила всі рекорди. Влада Китаю змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. Прогнозується 5 тис. смертей на день.

До слова, в Україні в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу.