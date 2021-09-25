Коронавірус в Україні: чотири області можуть перейти в «червону» зону

Львівська, Луганська, Житомирська та Харківська області можуть перейти в «червону» зону

Десятий тиждень поспіль триває зростання захворюваності на коронавірус в Україні

Львівська, Луганська, Житомирська та Харківська області можуть перейти в «червону» зону у найближчі два-три тижні. Про це під час брифінгу повідомив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.

За його словами, така необхідність обумовлена швидкими темпами поширення інфекції в Україні.

«Десятий тиждень поспіль триває зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Кількість нових випадків за останній тиждень зросла на 68%, госпіталізації – на 51%. І це найбільші темпи зростання захворюваності у 2021 році», – зазначив Ігор Кузін.

Посадовець додав, що ситуація є контрольованою.

«Реанімаційні ліжка зайняті зараз на 34%, ліжка з киснем на 31%, а апарати ШВЛ на 13%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 19% ліжок з киснем», – зауважив Кузін.

Нагадаємо, в Україні хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені 80% медиків і 62% педагогів.

Як відомо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.