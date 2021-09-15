Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів

Згенерувати сертифікат про вакцинацію можна у додатку «Дія»

Відтепер «зелений» Covid-сертифікат буде діяти 365 днів

Кабінет міністрів продовжив дію «зелених» сертифікатів про повну вакцинацію проти коронавірусу зі 180 до 365 днів. Відповідну постанову №954 опубліковано на сайті уряду.

«Строк дії міжнародного Covid-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від Covid-19. Строк дії внутрішнього Covid-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози», – йдеться у документі.

Також згідно з постановою, тест на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції буде дійсний, як і раніше, 72 години, починаючи від години забору матеріалів для аналізу; а довідка про одужання від Covid-19 – 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на Covid-19.

Внутрішні сертифікати про Сovid-вакцинацію будуть «жовтими» (одна доза; термін дії – 120 днів із моменту щеплення) і «зеленими» (закінчена вакцинація, дві дози; термін дії 365 днів). Згенерувати їх можна у додатку «Дія».

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.