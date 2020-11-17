На Землю насувається потужна магнітна буря: чим небезпечна та як пережити

Магнітна буря у листопаді буде сильніше, ніж передбачалося раніше

Уже з 18 листопада на землю насунеться тривала і доволі сильна буря

Уже цього тижня Земля опиниться під ударом потужної магнітної бурі. При чому геомагнітне збурення буде не лише доволі сильним, а й тривалим.

У листопаді магнітна буря буде більш потужною, ніж передбачалося раніше. Фахівці поділилися новим прогнозом і назвали дати піку метеоколивань, які почнуться вже з 18 листопада.

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, листопадова магнітна буря буде не тільки сильною, але і затяжною.

Ще на початку листопада астрофізики говорили, що геомагнітні збурення будуть слабшими, ніж у жовтні, і в принципі, метеочутливим людям це мало чим загрожує. Однак тепер прогнози змінилися: уже з 18 листопада на землю насунеться тривала і доволі сильна буря.

Магнітосфера Землі буде збуджена з 18 по 25 листопада - цілий тиждень.

Особливо потужні удари очікуються 20 і 22 листопада.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі