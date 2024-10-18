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Лікарі нагадують: спалювання відходів сухої рослинності – серйозна загроза для здоров’я людей

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Лікарі нагадують: спалювання відходів сухої рослинності – серйозна загроза для здоров’я людей
Дим спаленого листя шкодить здоров’ю дітей
фото: міськрада Вінниці

Сума штрафів за спалювання сухостою передбачає від 340 до 1360 грн для фізичних осіб

Восени люди збирають врожаї й прибираючи свої угіддя не рідко вдаються до спалювання органічних відходів – сухої рослинності. Дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання, розповідає завідувачка терапевтичного відділення університетської клініки, кандидат медичних наук Олександра Клекот.

Так, за її словами, у димі, який формується при спалюванні листя, міститься величезна кількість канцерогенних речовин для організму людини:

«Бензопірени провокують і викликають ракові захворювання в органах дихання. Тим часом діоксини, чадний газ, зокрема у тліючому листі, дуже небезпечні для дихальних процесів в організмі людини, тому що блокуючи в еритроцитах активні центри, які переносять кисень, вони викликають гіпоксію в усіх життєво важливих органах та системах. Окремою небезпекою спалювання листя є для тих пацієнтів, які мають хронічні захворювання органів дихання. Це хронічні обструктивні захворювання легень, хронічні бронхіти, бронхіальна астма, а також пацієнти, які мають підвищений ризик алергічних реакцій. Саме шкідливі речовини, які містяться у димі від спалювання листя, провокують загострення цих станів, викликають напади ядухи, вираженої задишки, провокують загострення інфекційного та неінфекційного характеру, погіршуючи якість життя пацієнта та підвищуючи потребу у медикаментозному лікуванні», – розповідає Олександра Клекот.

Особливо шкодить дим спаленого листя здоров’ю дітей, наголошує медична експертка.

«Діти – це найбільш вразлива категорія. У дітей ще може бути дуже багато прихованих, невизнаних захворювань. І саме тліюче листя, виділяючи токсичні речовини, може провокувати захворювання респіраторної, дихальної, серцево-судинної системи, зумовлюючи погіршення загального самопочуття і навіть підвищуючи алергізацію організму», – додає вона.

У вечірній час ризики для здоров’я від дихання забрудненим повітрям стають вищими:

«Якщо спалювання відбувається у вечірній та нічний час, концентрація токсичних речовин зростає у вдихуваному повітрі й пацієнти найбільш критично відчувають погіршення стану в такий період доби. Це може бути небезпечним тим, що знижується сатурація крові, виникають гіпоксичні зміни й люди інколи потребують навіть допомоги лікарів «швидкої» для зняття нападів ядухи», – зауважує Олександра Клекот.

Нагадаємо, тривають перевірки на предмет спалювання сухостою. Порушників притягують до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУПаП за порушення вимог Правил благоустрою. Сума штрафів, нагадаємо, передбачає від 340 до 1360 грн для фізичних осіб.

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Теги: українці здоров'я самопочуття

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