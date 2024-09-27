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Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
Медичний канабіс призначатимуть лише у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти
фото з відкритих джерел

Перелік хвороб і станів був заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності

Отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом, який видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі відповідні призначення будуть фіксувати в електронній системі охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначає пресслужба відомства, дозування та режим приймання може визначати лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.

Коли призначатимуть медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я звернуло увагу на те, що медичний канабіс призначатимуть лише у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти.

Таким чином, його можуть призначити при таких хворобах та станах:

1. Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:

  • злоякісні новоутворення;
  • діабетичну нейропатію;
  • розсіяний склероз;
  • ураження трійчастого та лицевого нерва;
  • невралгію внаслідок оперізувального лишаю;
  • ураження нервових корінців та сплетінь;
  • компресію нервових корінців та сплетінь при захворюваннях;
  • мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;
  • поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;
  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;
  • травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.

2. Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.

3. Хворобу Паркінсона, синдром де ля Туретта.

4. Рефрактерну (фармрезистентна) епілепсію.

5. Захворювання, що викликають судомні напади у дітей:

  • синдром Леннокса – Гасто;
  • синдром Драве;
  • туберозний склероз.

6. Втрату ваги, пов’язану з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

7. Інші захворювання (за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії).

Як зазначає пресслужба відомства, перелік хвороб і станів був заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Також у відомстві додали, що його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.

Нагадаємо, Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей. Також Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

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Теги: медичний канабіс Міністерство охорони здоров'я здоров'я хвороба

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