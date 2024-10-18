У Польщі відбувається хвиля масових звільнень – ЗМІ

Уже 20 тис. працівників у Польщі підлягають звільненню, і це лише за останній період

Кількість звільнених працівників у Польщі продовжує зростати. Про це пише газета Dziennik Gazeta Prawna.

Експерти говорять про корекцію на ринку праці, яка може закінчитися не швидко. За даними видання, лише у серпні про майбутні звільнення своїх працівників повідомили 27 підприємств, на п'ять більше ніж у липні.

«Загалом на кінець серпня такі декларації подав 161 підприємець, які хотіли припинити трудові відносини з 19,8 тис. осіб. Це найгірший результат з 2022 року», – пише видання.

Лідером масових скорочень робочої сили є місто Лодзь. У 2024 році на восьми підприємствах міста було звільнено 1360 працівників. Скорочення там очікуються і в 2025 році – фірма Beko Poland Manufacturing вже оголосила про плани зменшити наступного року свій штат на 1093 особи.

У Варшаві про скорочення персоналу цього року оголосили 39 компаній, внаслідок чого було ліквідовано 5,8 тис. робочих місць. Опитані виданням експерти вважають, що однією з головних причин масових скорочень у Польщі є рецесія у сусідній Німеччині, де готується банкрутство близько 20 тис. компаній.

До слова, у Польщі на мігрантів, які шукають роботу, чекатимуть нові правила – бальна система та перелік дефіцитних професій, що обмежить галузі, у яких іноземці потенційно зможуть влаштуватись.

Нагадаємо, не краща ситуація із компаніями у ФРН. Усе більше і більше німецьких компаній стають банкрутами, а підприємства та магазини закриваються назавжди. Загалом 2024 року очікується близько 20 тис. банкрутств.