Лікарі розповіли, як виявити рак на ранній стадії



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Тільки періодичне обстеження може ефективно допомогти виявити рак на ранній стадії

Лікарі-онкологи поділилися професійною думкою про можливість діагностувати рак на ранній стадії за допомогою тих симптомів, які зазвичай вказуються в пресі. Зокрема, Михайло Ласков заявив, що симптоми раку різноманітні і самостійно засікти хворобу нереально.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Онколог Михайло Ласкавий розповів, що симптомів конкретного раку не існує, оскільки на хворобу можуть вказувати фактично будь-які ознаки. З цієї причини треба звертати увагу на своє здоров’я і при появі ознак відхилення йти до лікаря, спочатку до терапевта.

Потрібно буде пройти призначені терапевтом обстеження і далі діяти, виходячи з їх показників. Самому собі призначати якусь стратегію обстеження не можна, це повинен робити тільки терапевт, підкреслив Ласкавий. Наприклад, захотівши виконати аналізи на онкомаркери, людина може дізнатися, що їх рівень підвищений. Але це ще не означає онкологію, онкомаркери можуть бути підвищені і в зв’язку із запаленням, інфекцією.

Лікар констатував, що тільки періодичне обстеження може ефективно допомогти виявити рак на ранній стадії і дає людині багато шансів його вилікувати.

«Чим менша стадія, тим легше вилікувати. Візьмемо рак шлунка. На ранній стадії легко лікується, а на більш пізній стадії шанси вилікувати дуже сильно зменшуються», – додав Михайло Ласков.

Інший експерт, лікар-онколог Ілля Фомінцев підтримав думку колеги: на ранній стадії лікується більшість видів раку, зауважив він. Фомінцев розповів, що найчастіше в українців діагностуються рак молочної залози, товстої і прямої кишки, шлунка, шкіри, простати, шийки матки, легенів. За словами лікаря, якщо всі ці види раку засікаються на їх першій стадії, вони «відмінно виліковуються».

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