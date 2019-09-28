Лікар назвала шість продуктів, що впливають на тривалість життя



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В список продуктів, що сприяють довгому життю, лікар також внесла кисломолочні вироби, чорницю і помідори

Лікар-дієтолог Маріят Мухіна розповіла про продукти, що продовжують людське життя. До їх списку увійшли в тому числі кисломолочні продукти, чай, помідори.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Лікар повідомила, що ряд продуктів допомагають запобігати захворюванням за рахунок вмісту в них високого рівня антиоксидантів. Тим самим дані продукти продовжують і життя.

Мухіна пояснила, що антиоксиданти захищають клітини організму від руйнівної для них дії вільних радикалів. У клітинах організму завжди присутня якась кількість вільних радикалів – молекул з вільним електроном, що володіють підвищеною здатністю до взаємодії з іншими молекулами. Ці частинки необхідні для здійснення нормальних процесів дихання, обміну речовин, знищення чужорідних бактерій. Однак при підвищенні їх концентрації в організмі клітини піддаються окисленню, яке згубно для них, викликає розвиток запалень, раку.

Лідером за рівнем антиоксидантів, що захищають від дії вільних радикалів, є зелений чай, зазначила дієтолог. За словами Мухіної, чай потрібно пити щодня.

Також лікар рекомендує вживати в їжу фініки. Вони містять багатий набір амінокислот, включаючи вкрай важливий для нервової системи триптофан. Крім того в фініках присутні глутамінова і нікотинова кислоти, завдяки яким підтримується здорова робота ШКТ і відновлюються пошкоджені клітини.

Крім цього лікар радить вживати обліпиху – вона забезпечує організм ретинолом, необхідним для хорошого стану шкіри і здоров’я очей.

Крім зеленого чаю, фініків і обліпихи в список продуктів, що сприяють довгому життю, лікар також внесла кисломолочні вироби, чорницю і помідори.

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