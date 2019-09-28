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    Здоров'я

    Наступного тижня вакцини проти грипу надійдуть у продаж, – МОЗ

    • Розсилка
    Наступного тижня вакцини проти грипу надійдуть у продаж, – МОЗ

    Вакцину проти грипу українці можуть придбати в аптеці за власний

    На наступному тижні вакцини проти грипу надійдуть у продаж в аптечну мережу України.

    Про це повідомила головний фахівець з комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України Валерія Сало у відповіді на запит кореспондента УНН.

    «На державний контроль надійшли перші партії вакцини для профілактики грипу, а саме: Ваксігрип Тетра, виробництва Санофі Пастер, Франція, в кількості 103 250 доз та Джісі Флю, виробництва Грін Кросс Корпорейшн, Корея, в кількості 300 доз. Приблизна дата закінчення державного контролю якості вищезазначених вакцин 1 жовтня 2019 року і, у разі отримання дозвільних документів, протягом наступного тижня вакцини надійдуть в продаж», – повідомила представник Центру.

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    За її словами, вакцину проти грипу українці можуть придбати в аптеці за власний кошт або органи місцевої влади можуть закуповувати вакцину за кошт місцевого бюджету з метою вакцинації осіб груп ризику (вчителів, медичних працівників, осіб, що перебувають у закладах тривалого догляду тощо).

    При цьому вона уточнила, що всього в епідемічному сезоні 2019-2020 років виробники планують доставити в Україну такі орієнтовні кількості вакцин проти грипу: Ваксігрип Тетра – 420 000 доз та Джісі Флю – 80 000 доз.

    Ціна вакцин, за словами Сало, поки що невідома, оскільки цінову політику імунобіологічних препаратів визначають фармакологічні компанії, які завозять вакцини, а також аптечна мережа, де вакцини продаватимуться.

    Також представник Центру додала, що в минулому році в Україну були завезені ті ж вакцини – Ваксігрип Тетра в кількості 300 000 доз та Джісі Флю в кількості 50 000 доз.

    Згідно з даними закладів охорони здоров’я України щеплення проти грипу в епідемічний сезон 2018-2019 років отримали 161 543 осіб. За кошти місцевих бюджетів в минулий епідемічний сезон було щеплено 31 000 осіб.

    Нагадаємо, протягом епідеміологічного сезону в Україні буде циркулювати новий штам грипу, який буде більш небезпечним для людей працездатного віку з хронічними захворюваннями.

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