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    Суспільство

    Над Україною зафіксували аномально високий рівень чадного газу

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    Над Україною зафіксували аномально високий рівень чадного газу

    Це найвищий рівень в Європі – Стерненко

    Над Україною зафіксували високий рівень чадного газу – найвищий в Європі.

    На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко в Twitter.

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    За його словами, вище рівень чадного газу тільки в Китаї.

    «Над Україною аномально великі викиди чадного газу. Вже добу рівень СО над нашою країною зберігається на дуже високому рівні. Це найвищий рівень в Європі. Більше тільки в Китаї. Цікаво, з чим це пов’язано і чому мовчить Мінекології?», – написав Стерненко в соцмережі.

    Дані взяті з ресурсу WINDY.

    У коментарях пишуть, що це пов’язано з тим, що українці стали масово і багато палити опале листя.

    екологія здоров'я українці
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