Над Україною зафіксували аномально високий рівень чадного газу



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Це найвищий рівень в Європі – Стерненко

Над Україною зафіксували високий рівень чадного газу – найвищий в Європі.

На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко в Twitter.

За його словами, вище рівень чадного газу тільки в Китаї.

«Над Україною аномально великі викиди чадного газу. Вже добу рівень СО над нашою країною зберігається на дуже високому рівні. Це найвищий рівень в Європі. Більше тільки в Китаї. Цікаво, з чим це пов’язано і чому мовчить Мінекології?», – написав Стерненко в соцмережі.

Дані взяті з ресурсу WINDY.

У коментарях пишуть, що це пов’язано з тим, що українці стали масово і багато палити опале листя.