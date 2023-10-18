Лікування інсульту та інфаркту: які послуги українці отримають безкоштовно

Українцям не потрібно доплачувати за ліки чи обстеження

Усі медичні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ), надають медпослуги безкоштовно. Допомога при інсульті та інфаркті є безкоштовною при доставленні бригадою швидкої допомоги, при самозверненні у невідкладному стані або при переведенні з іншої лікарні, йдеться у публікації НСЗУ.

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Повідомляється, що договір на лікування гострого мозкового інсульту мають 229 медустанов, на лікування гострого інфаркту міокарда – 74 установи. У цих установах пацієнти можуть безкоштовно одержати весь необхідний перелік послуг.

При лікуванні інсульту НСЗУ сплачує медустанові за надану допомогу кожному пацієнтові:

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131 472 гривні при застосуванні ендоваскулярних втручань;

62 565 гривень при застосуванні тромболітичної терапії;

14 952 гривні за надання допомоги без ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

При лікуванні інфаркту медзаклад отримує 43 573 гривні за кожного пацієнта при наданні допомоги з проведенням стентування. Якщо стентування не проводилося, НСЗУ оплачує 25 261 гривню за надану медичну допомогу – у вартість включено необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, лікування, всі необхідні ліки та медвироби.

Безкоштовними є послуги:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (при інсульті); стентування (при інфаркті);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;

медична реабілітація у гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

ліки та медичні засоби, що закуповуються централізовано на кошти бюджету (наприклад, стенти);

харчування у стаціонарних умовах.

В НСЗУ додали, що у поточному році безкоштовну допомогу при гострому мозковому інсульті отримали 78 865 пацієнтів, при гострому інфаркті міокарда – 21 033. Загалом лікарням було виплачено понад 2,22 млрд. гривень.

Нагадаємо, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо. Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.