Лікування інсульту та інфаркту: які послуги українці отримають безкоштовно
Українцям не потрібно доплачувати за ліки чи обстеження
Усі медичні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ), надають медпослуги безкоштовно. Допомога при інсульті та інфаркті є безкоштовною при доставленні бригадою швидкої допомоги, при самозверненні у невідкладному стані або при переведенні з іншої лікарні, йдеться у публікації НСЗУ.
Повідомляється, що договір на лікування гострого мозкового інсульту мають 229 медустанов, на лікування гострого інфаркту міокарда – 74 установи. У цих установах пацієнти можуть безкоштовно одержати весь необхідний перелік послуг.
При лікуванні інсульту НСЗУ сплачує медустанові за надану допомогу кожному пацієнтові:
- 131 472 гривні при застосуванні ендоваскулярних втручань;
- 62 565 гривень при застосуванні тромболітичної терапії;
- 14 952 гривні за надання допомоги без ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.
При лікуванні інфаркту медзаклад отримує 43 573 гривні за кожного пацієнта при наданні допомоги з проведенням стентування. Якщо стентування не проводилося, НСЗУ оплачує 25 261 гривню за надану медичну допомогу – у вартість включено необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, лікування, всі необхідні ліки та медвироби.
Безкоштовними є послуги:
- діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, лабораторні дослідження);
- проведення тромболітичної терапії (при інсульті); стентування (при інфаркті);
- цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
- медична реабілітація у гострому періоді;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
- ліки та медичні засоби, що закуповуються централізовано на кошти бюджету (наприклад, стенти);
- харчування у стаціонарних умовах.
В НСЗУ додали, що у поточному році безкоштовну допомогу при гострому мозковому інсульті отримали 78 865 пацієнтів, при гострому інфаркті міокарда – 21 033. Загалом лікарням було виплачено понад 2,22 млрд. гривень.
Нагадаємо, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо. Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.
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