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Лікування інсульту та інфаркту: які послуги українці отримають безкоштовно

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лікування інсульту та інфаркту: які послуги українці отримають безкоштовно
У поточному році безкоштовну допомогу отримали майже 100 тис українців
фото з відкритих джерел

Українцям не потрібно доплачувати за ліки чи обстеження 

Усі медичні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ), надають медпослуги безкоштовно.  Допомога при інсульті та інфаркті є безкоштовною при доставленні бригадою швидкої допомоги, при самозверненні у невідкладному стані або при переведенні з іншої лікарні, йдеться у публікації НСЗУ.

Повідомляється, що договір на лікування гострого мозкового інсульту мають 229 медустанов, на лікування гострого інфаркту міокарда – 74 установи. У цих установах пацієнти можуть безкоштовно одержати весь необхідний перелік послуг.

При лікуванні інсульту НСЗУ сплачує медустанові за надану допомогу кожному пацієнтові:

  • 131 472 гривні при застосуванні ендоваскулярних втручань;
  • 62 565 гривень при застосуванні тромболітичної терапії;
  • 14 952 гривні за надання допомоги без ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

При лікуванні інфаркту медзаклад отримує 43 573 гривні за кожного пацієнта при наданні допомоги з проведенням стентування. Якщо стентування не проводилося, НСЗУ оплачує 25 261 гривню за надану медичну допомогу – у вартість включено необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, лікування, всі необхідні ліки та медвироби.

Безкоштовними є послуги:

  • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, лабораторні дослідження);
  • проведення тромболітичної терапії (при інсульті); стентування (при інфаркті);
  • цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
  • медична реабілітація у гострому періоді;
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
  • ліки та медичні засоби, що закуповуються централізовано на кошти бюджету (наприклад, стенти);
  • харчування у стаціонарних умовах.

В НСЗУ додали, що у поточному році безкоштовну допомогу при гострому мозковому інсульті отримали 78 865 пацієнтів, при гострому інфаркті міокарда – 21 033. Загалом лікарням було виплачено понад 2,22 млрд. гривень.

Нагадаємо, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо. Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.

Теги: українці НСЗУ інсульт лікарня

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