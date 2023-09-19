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В Італії прозвучав сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Італії прозвучав сигнал тривоги
Сигнал про тривогу прийшов італійцям на телефон
фото з відкритих джерел

Близько полудня всі смартфони в Мілані та решті Ломбардії отримали особливе повідомлення в поєднанні з тривалим звуком

Жителі Італії сьогодні могли чути сигнал повітряної тривоги на своїх телефонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела.

Пробна тривога прозвучала у регіоні Ломбардія близько полудня. «Пробна тривога прозвучить по всій Італії!!!Сьогодні Ломбардія й інші. До чого б це???? Саме ця тривога буде звучати в разі безпеки...», – написала українка Оксана Трапані Ткачук, яка проживає в Італії, у Facebook.

В Італії прозвучав сигнал тривоги фото 1

Як пишуть місцеві ЗМІ, телефони дзвонили по всій Ломбардії. Близько полудня всі смартфони в Мілані та решті Ломбардії отримали особливе повідомлення в поєднанні з тривалим звуком (схожим на сирену). Це було перше випробування в Ломбардії нової системи громадської сигналізації IT-alert, яку просуває і управляє Національний цивільний захист.

Коли система запрацює, це дозволить поширювати тривоги, які надходитимуть на мобільні пристрої всіх тих, хто буде в районі, що постраждає від серйозних надзвичайних ситуацій або катастроф, що неминучі або тривають.

Користувачі соцмереж, особливо Українці, які проживають в Італії, одразу після отриманого сигналу на телефон, почали ділитися враженнями. Дехто пише, що у ситуації, коли російські дрони долітають вже до Румунії та Болгарії, такі застереження цілком виправданні.

«Це тому що сусідські дрони літають де попало. Може перестраховуються», – написала Марія Петрова зі спільноти «Українці в Італії» під постом.

Раніше повідомлялося, що у Польщі пролунала повітряна тривога.

Теги: телефон українці Facebook Марія Петрова тривога українка

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