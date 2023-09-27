Українські біженці у Чехії будуть позбавлені однієї пільги

Для українців у Чехії більше не буде пільг на громадський транспорт

З жовтня у столиці Чехії скасовують пільгові ціни на проїзд для біженців

Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме лише до 30 вересня. З 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами. Про те, якою буде вартість проїзду для українців у чеській столиці і на кого поширюватимуться пільги, пише ресурс Proukrainu з посиланням на слова прессекретаря транспортної компанії Pražská integrovaná doprava (PID) Філіпа Драпала.

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З 1 жовтня українські біженці платитимуть за проїзд у міському транспорті Праги та на приміських лініях за стандартними цінами. Про це повідомили у транспортній компанії PID.

Вартість проїзних квитків на міський транспорт у Празі зараз така:

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місяць (30 днів) – 550 чеських крон (885 грн.);

квартал (90 днів) – 1480 чеських крон (2383 грн.);

рік (365 днів) – 3650 чеських крон (5877 грн.).

Водночас є чимало пільг на проїзд для людей уразливих категорій, якими можуть скористатися українці із тимчасовим захистом. Наприклад:

діти до 6 років у супроводі старшого – безкоштовно;

діти 6-15 років – безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду в регіоні;

діти 15-18 років та студенти 18-26 років – пільговий проїзд у Празі та 50% вартості – у регіоні.

пенсіонери 60-65 років – пільговий проїзд у Празі;

пенсіонери від 65 років – безкоштовний проїзд до Праги, знижка 50% у регіоні.

люди з інвалідністю – у Празі проїзд безкоштовний, за винятком поїздів, а в регіоні – знижка 75%.

Також пільги на транспорт отримують люди з матеріальними труднощами, але до цієї категорії українці з тимчасовим захистом не входять.

До слова, українські біженці сплатили рекордні податки до бюджету Чехії. Наразі у країні офіційно зареєстровано 367,7 тис. українських біженців із візами тимчасового захисту. У Чехії підрахували внесок працевлаштованих біженців із України в економіку країни. 2023 року українці заплатять 12-15 млрд чеських крон податків і зборів. У повідомленні йдеться, що в країні вже працевлаштовано 113 тис. осіб із тимчасовим захистом.

Нагадаємо, 57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz.

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Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.