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Українські біженці у Чехії будуть позбавлені однієї пільги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці у Чехії будуть позбавлені однієї пільги
Для українців у Чехії більше не буде пільг на громадський транспорт
фото: Profimedia

З  жовтня у столиці Чехії  скасовують пільгові ціни на проїзд для біженців

Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме лише до 30 вересня. З 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами. Про те, якою буде вартість проїзду для українців у чеській столиці і на кого поширюватимуться пільги, пише ресурс Proukrainu з посиланням на слова прессекретаря транспортної компанії Pražská integrovaná doprava (PID) Філіпа Драпала.

З 1 жовтня українські біженці платитимуть за проїзд у міському транспорті Праги та на приміських лініях за стандартними цінами. Про це повідомили у транспортній компанії PID.

Вартість проїзних квитків на міський транспорт у Празі зараз така:

  • місяць (30 днів) – 550 чеських крон (885 грн.);
  • квартал (90 днів) – 1480 чеських крон (2383 грн.);
  • рік (365 днів) – 3650 чеських крон (5877 грн.).

Водночас є чимало пільг на проїзд для людей уразливих категорій, якими можуть скористатися українці із тимчасовим захистом. Наприклад:

  • діти до 6 років у супроводі старшого – безкоштовно;
  • діти 6-15 років – безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду в регіоні;
  • діти 15-18 років та студенти 18-26 років – пільговий проїзд у Празі та 50% вартості – у регіоні.
  • пенсіонери 60-65 років – пільговий проїзд у Празі;
  • пенсіонери від 65 років – безкоштовний проїзд до Праги, знижка 50% у регіоні.
  • люди з інвалідністю – у Празі проїзд безкоштовний, за винятком поїздів, а в регіоні – знижка 75%.

Також пільги на транспорт отримують люди з матеріальними труднощами, але до цієї категорії українці з тимчасовим захистом не входять.

До слова, українські біженці сплатили рекордні податки до бюджету Чехії. Наразі у країні офіційно зареєстровано 367,7 тис. українських біженців із візами тимчасового захисту. У Чехії підрахували внесок працевлаштованих біженців із України в економіку країни. 2023 року українці заплатять 12-15 млрд чеських крон податків і зборів. У повідомленні йдеться, що в країні вже працевлаштовано 113 тис. осіб із тимчасовим захистом.

Нагадаємо, 57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz. 

Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.

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Теги: Чехія українці транспорт біженці пільги

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