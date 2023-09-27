Кияни отримають майже 35 млн грн одноразової матеріальної допомоги: хто може розраховувати

Розмір виплат становить від 900 до 1500 грн

Київська влада виплатить майже 35 млн грн. адресної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають майже 36 тис. мешканців столиці. Зокрема, кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти; кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни; кияни, які брали участь у Революції гідності; а також – члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності», – уточнив Кличко.

Розмір виплат становить від 900 до 1500 грн.

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Раніше повідомлялося, що Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців.

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