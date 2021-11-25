Сьогодні почалася магнітна буря, яка триватиме чотири дні

Збурення магнітосфери досягне піку 29 листопада

Магнітні бурі – збурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох діб, яке виникає внаслідок взаємодії магнітосфери Землі зі збуреними потоками сонячного вітру. Про це повідомляє «Агротренд».

Саме в такі дні погіршується самопочуття багатьох людей, виникає ризик загострення серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів, головний біль, підвищення тиску тощо.

25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.

Що не варто робити під час магнітної бурі: