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    Сьогодні почалася магнітна буря, яка триватиме чотири дні

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    Потужний викид сонячної енергії впливатиме на самопочуття землян - Сьогодні почалася магнітна буря, яка триватиме чотири дні
    Потужний викид сонячної енергії впливатиме на самопочуття землян
    Фото з відкритих джерел

    Збурення магнітосфери досягне піку 29 листопада

    Магнітні бурі – збурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох діб, яке виникає внаслідок взаємодії магнітосфери Землі зі збуреними потоками сонячного вітру. Про це повідомляє «Агротренд».

    Саме в такі дні погіршується самопочуття багатьох людей, виникає ризик загострення серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів, головний біль, підвищення тиску тощо.

    25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.

    Що не варто робити під час магнітної бурі:

    • Активно займатися спортом
    • Проводити багато часу на сонці
    • Перевтомлюватись
    • Вирушати у подорожі, планувати довгі поїздки
    • Займатися справами, які потребують підвищеної концентрації уваги
    • Ігнорувати погіршення самопочуття – у разі потреби варто звертатися до лікаря.
    Теги: здоров'я
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    Сьогодні почалася магнітна буря, яка триватиме чотири дні