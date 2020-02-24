У Китаї 195 осіб повторно заразилися коронавірусом



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Пацієнти, які одужали, знову потрапляють до лікарні

Влада Уханя відкликала своє оголошення про ослаблення заходів з блокування міста

У Китаї медики зареєстрували 195 випадків повторного зараження новим коронавірусом COVID-19 у місті Ухань, що стало епіцентром епідемії. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомляє Держкомітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

При цьому не уточнюється, чим можуть бути обумовлені такі випадки.

Своєю чергою, газета South China Morning Post повідомляє, що з 22 лютого влада Уханя ввела обов'язковий додатковий 14-денний карантин для всіх пацієнтів, які одужали, після того, як в аналізах деяких з них знову була виявлена інфекція.

Також влада Уханя відкликала своє оголошення про ослаблення заходів щодо блокування міста. Це було зроблено всього лише через три години після того, як повідомлення було випущено. Зазначено, що ті, хто випустив це оголошення, будуть покарані.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».