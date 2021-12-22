Медики будуть отримувати третю дозу вакцини від Covid-19

Україна запроваджує бустерне щеплення для медпрацівників

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу щеплення проти Covid-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через шість місяців після другого щеплення від Covid-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерація Covid-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Як повідомляється, отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що підпише наказ про введення в Україні третьої дози вакцини від коронавірусу.

Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Крім того, очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».