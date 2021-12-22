Ризик підхопити коронавірус в літаку зріс майже втричі: експерт назвав причину

В економ-класі ймовірність заразитися набагато вища, ніж у бізнес-класі через більшу кількість людей

Традиційно, кількість пасажирів літаків перед Новим роком значно збільшується

Медичний експерт Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл заявив, що ризик зараження коронавірусом у літаку підвищився вдвічі-втричі через новий «Омікрон»-штам. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами фахівця, за останні тижні новий штам Covid-19 стрімко поширився по всьому світу, кількість пасажирів літаків перед Новим роком значно збільшується.

«Яким би не був ризик у випадку з «Дельтою», нам доведеться припустити, що з «Омікроном» він буде вдвічі-втричі вищим, так само, як ми спостерігали в інших умовах», – зазначив Пауелл.

Він також додав, що в економ-класі ймовірність заразитися набагато вища, ніж у бізнес-класі через більшу кількість людей.

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