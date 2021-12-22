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    Ризик підхопити коронавірус в літаку зріс майже втричі: експерт назвав причину

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    В економ-класі ймовірність заразитися набагато вища, ніж у бізнес-класі через більшу кількість людей - Ризик підхопити коронавірус в літаку зріс майже втричі: експерт назвав причину
    В економ-класі ймовірність заразитися набагато вища, ніж у бізнес-класі через більшу кількість людей
    фото: npr

    Традиційно, кількість пасажирів літаків перед Новим роком значно збільшується

    Медичний експерт Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл заявив, що ризик зараження коронавірусом у літаку підвищився вдвічі-втричі через новий «Омікрон»-штам. Про це повідомляє Bloomberg.

    За словами фахівця, за останні тижні новий штам Covid-19 стрімко поширився по всьому світу, кількість пасажирів літаків перед Новим роком значно збільшується.

    «Яким би не був ризик у випадку з «Дельтою», нам доведеться припустити, що з «Омікроном» він буде вдвічі-втричі вищим, так само, як ми спостерігали в інших умовах», – зазначив Пауелл.

    Він також додав, що в економ-класі ймовірність заразитися набагато вища, ніж у бізнес-класі через більшу кількість людей.

    Нагадаємо, Польща зафіксувала антирекорд смертності від Covid-19 за четверту хвилю пандемії.

    Зазначимо, центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня.

    Тим часом вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19. Також академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

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    Теги: авіація літак авіаперевезення коронавірус
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    Ризик підхопити коронавірус в літаку зріс майже втричі: експерт назвав причину