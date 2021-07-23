Плюс 763 інфікованих. Оперативні дані щодо cитуації з Covid-19 в Україні
Напередодні від коронавірусу одужали 639 українців
За минулу добу, 22 липня, в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 446 осіб;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 639 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 411 осіб,
- методом ІФА – 7 630 осіб,
- експрес-тестами – 14 016 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 247 419 осіб;
- одужало – 2 183 642 особи;
- летальних випадків – 52 811;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
Зазначимо, світ може ніколи не дізнатися, звідки взявся коронавірус.
Також повідомлялося, що стан шести осіб, у яких в Олександрівській лікарні Києва виявили коронавірус штаму «Дельта», середнього та тяжкого ступеня тяжкості.
У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».