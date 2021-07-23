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    Плюс 763 інфікованих. Оперативні дані щодо cитуації з Covid-19 в Україні

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    22 липня в Україні зафіксовано&nbsp;21&nbsp;летальний випадок від коронавірусу - Плюс 763 інфікованих. Оперативні дані щодо cитуації з Covid-19 в Україні
    22 липня в Україні зафіксовано 21 летальний випадок від коронавірусу
    Фото: theworldnews.net

    Напередодні від коронавірусу одужали 639 українців

    За минулу добу, 22 липня, в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 446 осіб;
    • летальних випадків – 21;
    • одужало – 639 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18 411 осіб,
    • методом ІФА – 7 630 осіб,
    • експрес-тестами – 14 016 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 247 419 осіб;
    • одужало – 2 183 642 особи;
    • летальних випадків – 52 811;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

    Зазначимо, світ може ніколи не дізнатися, звідки взявся коронавірус.

    Також повідомлялося, що стан шести осіб, у яких в Олександрівській лікарні Києва виявили коронавірус штаму «Дельта», середнього та тяжкого ступеня тяжкості.

    У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Плюс 763 інфікованих. Оперативні дані щодо cитуації з Covid-19 в Україні