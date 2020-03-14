В Україні першу жертву коронавірусу поховали без родичів



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Під час похорону були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання

Сім'я померлої зараз знаходиться на самоізоляції

У місті Радомишль Житомирської області поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу, без присутності родичів. Про це повідомив Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.

«Жінку сьогодні поховали на центральному кладовищі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров'я обласної адміністрації», - сказав Тетерський.

За його словами, під час похорону були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Сім'я померлої зараз знаходиться на самоізоляції вдома.

Зазначимо, у МОЗ розповіли про правила поховання померлих від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

Нагадаємо, Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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