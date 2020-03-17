  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Міський голова Радомишля розповів, в яких умовах ховали жінку, що померла від коронавірусу

    • Розсилка
    <p>Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби</p> - Міський голова Радомишля розповів, в яких умовах ховали жінку, що померла від коронавірусу

    Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби

    Померлу жінку, за рекомендаціями Обласного управління охорони здоров’я, помістили в закриту труну

    У місті Радомишль Житомирської області у закритій труні поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу.

    Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський.

    «Ті рідні померлої, які перебувають на самоізоляції, не були присутні під час поховання. Вони поставилися до цього з розумінням. Померлу жінку, за рекомендаціями Обласного управління охорони здоров’я, помістили в закриту труну. Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби», - заявив мер Радомишня.

    За його словами, спеціалісти також провели після поховання дезінфекцію автомобіля, який привіз тіло на цвинтар.

    «Ніякої траурної процесії не було», - додав Тетерський.

    Також він розповів, чи є місті тести на коронавірус Covid-19.

    «Тести на коронавірус знаходяться у Житомирі. Жінці, яка захворіла, робили тестування у Житомирі, оскільки для такого аналізу потрібне спеціальне приміщення, спеціальні фахівці. Це ж не тестування на грип. Тобто якщо в людини є ознаки, які підпадають під ознаки інфікування коронавірусом, її аналіз відправляють до Житомира», - резюмував міський голова Радомишля.

    Раніше у МОЗ розповіли про правила поховання померлих від коронавірусу.

    Як повідомлялося, у Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома»:
    місцева влада смерть мер Житомирщина цвинтар поховання коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ