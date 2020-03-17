Міський голова Радомишля розповів, в яких умовах ховали жінку, що померла від коронавірусу



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Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби

Померлу жінку, за рекомендаціями Обласного управління охорони здоров’я, помістили в закриту труну

У місті Радомишль Житомирської області у закритій труні поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський.

«Ті рідні померлої, які перебувають на самоізоляції, не були присутні під час поховання. Вони поставилися до цього з розумінням. Померлу жінку, за рекомендаціями Обласного управління охорони здоров’я, помістили в закриту труну. Працівники, які здійснювали поховання були у спеціальних костюмах, також використовували дезінфікуючі засоби», - заявив мер Радомишня.

За його словами, спеціалісти також провели після поховання дезінфекцію автомобіля, який привіз тіло на цвинтар.

«Ніякої траурної процесії не було», - додав Тетерський.

Також він розповів, чи є місті тести на коронавірус Covid-19.

«Тести на коронавірус знаходяться у Житомирі. Жінці, яка захворіла, робили тестування у Житомирі, оскільки для такого аналізу потрібне спеціальне приміщення, спеціальні фахівці. Це ж не тестування на грип. Тобто якщо в людини є ознаки, які підпадають під ознаки інфікування коронавірусом, її аналіз відправляють до Житомира», - резюмував міський голова Радомишля.

Раніше у МОЗ розповіли про правила поховання померлих від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, запровадили надзвичайний стан.