Міністр оборони Туреччини слідом за президентом захворів на «Омікрон»

Напередодні на коронавірус захворів турецький президент

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар отримав позитивний тест на Covid-19. Втім, він продовжує працювати, оскільки почувається добре, повідомляє турецький міністр у соцмережах.

«Мій результат тесту на Covid-19 позитивний. На щастя, мій стан здоров’я задовільний, і ми продовжуємо нашу роботу, вживаючи необхідних запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022

Як повідомляв «Главком», 5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що разом із дружиною Еміне заразився штамом коронавірусу Covid-19 «Омікрон». Напередодні Ердоган, який заразився «Омікроном», розповів про самопочуття. Він повідомив, що продовжує працювати з дому.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.

«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Цього дня Україна і Туреччина підписали вісім угод. Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.

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