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МОЗ: у разі блекауту в Україні планові операції призупинять

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МОЗ: у разі блекауту в Україні планові операції призупинять
фото з відкритих джерел

У разі блекауту будуть готові два рівні медичних установ з генераторами

В Україні у випадку тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати заклади. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі національного телемарафону.

Карчевич розповіла, що у разі блекауту будуть готові два рівні медичних установ з генераторами. До першого рівня належать лікарні, які працюватимуть у разі, якщо відсутнє лише електропостачання. До другого рівня – заклади, які продовжать роботу, якщо не буде і централізованого водопостачання, і опалення.

Також вона поінформувала, що «і перший, і другий рівень закладів забезпечені базово критичною потребою по генераторах, і так само потребою по супутникових станціях Starlink для того, щоб був можливий зв’язок і комунікації у таких екстрених ситуаціях».

«Зрозуміло, що з нашої сторони надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються. Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогодні, як ви бачили, проблем не було. Навіть коли було відсутнє кілька днів енергопостачання, заклади працювали в штатному режимі», – повідомила Карчевич.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: здоров'я Укренерго опалення водопостачання блекаут

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