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МОЗ уперше закупило системи внутрішньокісткового судинного доступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МОЗ уперше закупило системи внутрішньокісткового судинного доступу
фото ілюстративне

Закуплені 500 систем та 3000 одиниць витратних матеріалів доставлено у 16 регіонів

Міністерство охорони здоров’я України вперше закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу для інфузійної і медикаментозної терапії. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що закупівля проведена у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей».

«В екстрених ситуаціях у постраждалих, які перебувають у критичному стані, вкрай важливо якомога швидше розпочати лікування. Для цього необхідним є швидкий доступ до введення інфузійних розчинів та відповідних медичних препаратів. Сучасне обладнання дозволяє впродовж десяти секунд отримати такий доступ і може бути використане як для дорослих, так і дітей», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Внутрішньокісткова канюляція (канюляція кістково-мозкового каналу) – є найпростішим і надійним способом отримання судинного доступу для введення лікарських засобів та інфузії рідин. Внутрішньокістково можна вводити безпечно ті ж препарати, що й внутрішньовенно.

Вони досягають терапевтичної концентрації у плазмі крові за аналогічний проміжок часу, як і після введення через центральний венозний катетер. При використанні манжети для швидкої інфузії зазвичай можна досягти потоку ≈125 мл/хв; інтенсивна інфузійна терапія може потребувати другого доступу до кістково-мозкового каналу.

Така система внутрішньокісткового доступу широко застосовується у провідних країнах світу та вкрай необхідна саме в екстрених ситуаціях, коли забезпечення внутрішньовенного доступу ускладнено або взагалі неможливо, в тому числі через тяжкий клінічний стан пацієнта. Внутрішньокісткові доступи за своєю функціональною здатністю не відрізняються від центрального венозного.

Закуплені 500 систем та 3000 одиниць витратних матеріалів (набори голок різної довжини та аплікатори) доставлено у 16 регіонів. Медобладнання отримають заклади охорони здоров’я, які приймають найбільше постраждалих унаслідок воєнних дій.

Раніше повідомлялося, що в Україні на 20,2% здорожчали товари та послуги з охорони здоров'я.

Теги: здоров'я медичні препарати лікарські препарати

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