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П'ять продуктів, які шкодять серцю: список від американської кардіологині

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
П'ять продуктів, які шкодять серцю: список від американської кардіологині
фото з відкритих джерел

Звичний раціон може погіршити роботу серця

Здоров'я серця напряму залежить від того, що людина їсть. Не обов'язково споживати щодня фастфуди чи жирні страви, аби нашкодити головному органу. Погіршити роботу серця можуть і звичні продукти, про негативний вплив яких ми не здогадуємось. Кардіолог Елізабет Клодас назва п'ять продуктів, яких вона уникає й порадила, чим можна їх замінити. Про це пише CNBC.

Хліб

Хліб і хлібобулочні вироби є одними з найбільших джерел натрію в нашому раціоні. Високе споживання натрію може підвищити артеріальний тиск, що є основним фактором ризику серцевих захворювань та інсульту.

Рафіноване борошно в хлібі також може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові.

Що стосується вмісту клітковини, Клодас радить шукати видимі зерна та насіння у кожному шматочку, а ще в хлібі має бути хоча б 3 грами клітковини на 100 калорій.

Маргарин

Занадто велика кількість масла не є корисною для серця, але такі альтернативи, як маргарин, не завжди кращі. Багато продуктів виготовляють з пальмової олії, яка містить велику кількість насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину.

Кращим вибором є маргарин, виготовлений на оливковій або лляній олії. Оливкова олія містить лише незначну кількість насичених жирів і не містить трансжирів.

Знежирене молоко

Молоко та молочні продукти, що містять молочний жир, є основними джерелами насичених жирних кислот. І хоча знежирене молоко може бути кращим варіантом, кардіологи закликають людей спробувати альтернативи.

Молоко з мигдалю, кеш'ю та горіхів макадамів містить більше корисних для серця ненасичених жирів, а також соєве, конопляне та лляне молоко.

Якщо ви п’єте молоко, бо воно є джерелом кальцію, знайте, що кальцій міститься в багатьох продуктах. Мигдаль, броколі, листова капуста, апельсини, квасоля, інжир і консервований лосось – це корисні для серця варіанти, які можуть додати більше кальцію у ваш раціон.

Дієтичні солодкі напої

Недавні дослідження показали, що штучні підсолоджувачі, які є в дієтичній газованій воді, можуть впливати на вироблення важливих білків у кишківнику, які захищають від ожиріння та діабету.

Для освіжаючих напоїв Клодас радить чай, у якому є корисні для серця сполуки, що допомагають боротися із запаленням і пошкодженням клітин. Чорний і зелений чай пов’язують із меншим ризиком інфаркту та інсульту.

Ще один хороший варіант – склянка газованої води з додаванням свіжих фруктів і листочків м’яти.

Батончик із граноли

Незважаючи на те, що вони можуть здатися здоровими, більшість батончиків містять набагато більше складників, ніж просто овес, горіхи та фрукти, які зазвичай вказані на передній частині упаковки.

Багато з них також містять доданий цукор, штучні підсолоджувачі та інші контрпродуктивні інгредієнти, такі як пальмова олія.

«Я більше віддаю перевагу сирим горіхам. Снідаю я вівсянкою, використовуючи сушені або свіжі фрукти як підсолоджувачі», –  говорить Клодас.

Нагадаємо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

Теги: продукти здоров'я

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