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    Суспільство

    У Чернівцях проводять дезінфекцію вулиць

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    <p>На вулицях Чернівців проводять дезінфекцію</p> <p></p> - У Чернівцях проводять дезінфекцію вулиць

    На вулицях Чернівців проводять дезінфекцію

    Міський голова Чернівців закликає утриматися від поїздок містом

    Для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції в Чернівцях центральні вулиці міста 18 березня будуть обробляти хімічними й дезінфекційними засобами.

    Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук

    Посадовець закликав власників автомобілів утриматися від поїздок містом.«І найголовніше прохання – не паркувати автомобілі уздовж узбіч вулиць Героїв Майдану, проспекту Незалежності, вулиці Головної (від автовокзалу до залізничного вокзалу). Там буде працювати техніка, будемо відпрацьовувати певні механізми й технології, у тому числі й хімічної і дезінфікаційної обробки поверхонь тротуарів. Будь ласка, заберіть свої транспортні засоби», – повідомив Олексій Каспрук.

    Нагадаємо, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

    На Буковині підтвердили ще шість випадків коронавірусу: три з них – у дітей.

    У зв’язку із поширенням коронавірусу в Чернівцях з 18 березня повністю припинено рух громадського транспорту у зв’язку із поширенням коронавірусу.

     

    здоров'я Чернівці коронавірус
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