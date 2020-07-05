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    Здоров'я

    В українській армії за добу виявили 17 хворих на коронавірус

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    Загалом, за даними командування Медичних сил, станом на 5 липня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 168 осіб - В українській армії за добу виявили 17 хворих на коронавірус
    Загалом, за даними командування Медичних сил, станом на 5 липня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 168 осіб

    За час пандемії одужало 377 військовослужбовців

    Минулої доби у лавах Збройних сил виявлено 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    «За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, лазарет військової частини Львівської області – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що ще 11 осіб перебуває на лікуванні вдома під наглядом медслужби: у Львівській області – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, у Київській – 2 військовослужбовці, у Хмельницькій та Тернопільській – по 1 військовослужбовцю. Стан їхнього здоров’я задовільний, у пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Загалом, за даними командування Медичних сил, станом на 5 липня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 168 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 522 особи, у 109 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

    За час пандемії летальних випадків у ЗСУ зареєстровано 5, натомість одужало 377 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

    Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

    Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

    ЗСУ коронавірус
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