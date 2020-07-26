У Господарському суді Одеської області виявили Covid-19



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У Господарському суді Одеської області виявили Covid-19

У будівлі Господарського суду буде проведена повна дезінфекція приміщень

Випадок інфікування коронавірусом підтверджено у Господарському суді Одеської області, у його приміщеннях проведуть повну дезінфекцію.

Про це інформує пресслужба суду.

«Випадок захворювання лабораторно підтверджено. Це інфікування вірусом Covid-19. Наразі встановлюється коло контактних осіб та проводяться тестування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі Госпсуду буде проведена повна дезінфекція приміщень.

«Вживаються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників. Просимо учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію та за можливістю мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання електронною поштою», - вказується у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).