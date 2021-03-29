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    У Мінську в спорткомплексі стався витік хлору: евакуювали десятки осіб

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    У Мінську в оздоровчому комплексі стався витік хлору - У Мінську в спорткомплексі стався витік хлору: евакуювали десятки осіб
    У Мінську в оздоровчому комплексі стався витік хлору

    Гранично допустима концентрація парів хлору перевищена в 35 разів

    У Мінську через інцидент з хлором евакуювали з фізкультурно-оздоровчого комплексу десятки осіб, одній людині знадобилася госпіталізація.

    Про це повідомляє сайт МНС Білорусі.

    «З будівлі до прибуття підрозділів МНС евакуйовані 82 особи, з них 70 відвідувачів і 12 осіб адміністрації. Був госпіталізований працівник комплексу з діагнозом: отруєння парами хлору», – йдеться в повідомленні.

    Повідомлення про різкий задушливий запах в приміщеннях по проспекту Рокоссовського, 44 в Мінську надійшло рятувальникам ввечері 28 березня.

    «У приміщенні водопідготовки, розташованої в підвалі, проводилися роботи по обслуговуванню дозувальної станції. З'ясувалося, що коагулянт для освітлення води був помилково залитий в місткість з хлором, в результаті сталася хімічна реакція з виділенням парів хлору», – розповіли рятувальники.

    Гранично допустима концентрація парів хлору перевищена в 35 разів.

    «Проводяться роботи з провітрювання приміщень», – поінформували в рятувальному відомстві.

    Теги: Білорусь отруєння рятувальники
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