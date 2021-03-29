У Мінську в спорткомплексі стався витік хлору: евакуювали десятки осіб
Гранично допустима концентрація парів хлору перевищена в 35 разів
У Мінську через інцидент з хлором евакуювали з фізкультурно-оздоровчого комплексу десятки осіб, одній людині знадобилася госпіталізація.
Про це повідомляє сайт МНС Білорусі.
«З будівлі до прибуття підрозділів МНС евакуйовані 82 особи, з них 70 відвідувачів і 12 осіб адміністрації. Був госпіталізований працівник комплексу з діагнозом: отруєння парами хлору», – йдеться в повідомленні.
Повідомлення про різкий задушливий запах в приміщеннях по проспекту Рокоссовського, 44 в Мінську надійшло рятувальникам ввечері 28 березня.
«У приміщенні водопідготовки, розташованої в підвалі, проводилися роботи по обслуговуванню дозувальної станції. З'ясувалося, що коагулянт для освітлення води був помилково залитий в місткість з хлором, в результаті сталася хімічна реакція з виділенням парів хлору», – розповіли рятувальники.
Гранично допустима концентрація парів хлору перевищена в 35 разів.
«Проводяться роботи з провітрювання приміщень», – поінформували в рятувальному відомстві.