У Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина

Постраждалих в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади

Причина отруєння ще встановлюється

У ніч проти 18 квітня у Львові чадним газом отруїлося троє людей, у тому числі однорічна дитина.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, інформація про отруєння в одній з квартир двоповерхового житлового будинку на вулиці Озерній до рятувальників надійшла о 2:15 від Центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

«У двоповерховому житловому будинку попередньо отруїлись чадним газом три особи, з них – одна дитина (1,4 року), яких в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Причина отруєння встановлюється», – зазначено в повідомленні.

Загалом від початку року на території Львівської області чадним газом отруїлися 102 людини, серед яких 44 дитини. Померли 8 людей, у тому числі дві дитини.

16 квітня о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець». Горіла недобудована недіюча будівля.

До слова, 24 березня, сталася пожежа у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку у м. Лозова Харківської області зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 квітня, на світанку сталася пожежа на вул. Ентузіастів у Дарницькому районі столиці. Рятувальники за годину ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, 2 березня, внаслідок пожежі, шестирічна дівчинка з Вінниччини надихалася чадним газом. Її дворічну сестру, яка була разом з нею – врятувати не вдалося.