У Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні

Порушено кримінальну справу

24 квітня під час занять плаванням в Нижньому Ломові під Пензою 21 неповнолітній 2004-2013 років народження отримали отруєння хлором різного ступеня тяжкості. Сімох дітей госпіталізували.

Про це повідомляється на сайті слідчого управління регіонального СК.

Зазначається, що кримінальну справу порушено за п. «в» ч. 2 ст. 238 КК РФ «Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, що призвело з необережності до заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю«.

Слідчі і прокуратура організували перевірку. До неї також залучені фахівці Росспоживнагляду.

На місце події виїхав т.в.о. губернатора Пензенської області Олег Мельниченко. В уряді регіону відзначили, що всі діти знаходяться в свідомості.

Раніше у Мінську в оздоровчому комплексі стався витік хлору: евакуювали десятки осіб.

Як повідомлялося наприкінці листопада, в Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук.