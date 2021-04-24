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    У Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні

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    Причиною отруєння дітей стало перевищення концентрації хлору при знезараженні води - У Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні
    Причиною отруєння дітей стало перевищення концентрації хлору при знезараженні води
    Фото з відкритих джерел

    Порушено кримінальну справу

    24 квітня під час занять плаванням в Нижньому Ломові під Пензою 21 неповнолітній 2004-2013 років народження отримали отруєння хлором різного ступеня тяжкості. Сімох дітей госпіталізували.

    Про це повідомляється на сайті слідчого управління регіонального СК.

    Зазначається, що кримінальну справу порушено за п. «в» ч. 2 ст. 238 КК РФ «Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, що призвело з необережності до заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю«.

    Слідчі і прокуратура організували перевірку. До неї також залучені фахівці Росспоживнагляду.

    На місце події виїхав т.в.о. губернатора Пензенської області Олег Мельниченко. В уряді регіону відзначили, що всі діти знаходяться в свідомості.

    Раніше у Мінську в оздоровчому комплексі стався витік хлору: евакуювали десятки осіб.

    Як повідомлялося наприкінці листопада, в Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук.

    Теги: Росія прокуратура діти отруєння
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