На Донбасі троє людей отруїлися чадним газом



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Постраждалих госпіталізували

У місті Новогродівка на Донеччині в негазифікованому приватному будинку троє людей отруїлися чадним газом, серед яких неповнолітній. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Неповнолітнього та двох дорослих госпіталізували.

«6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом трьох осіб (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, що у Донецькій області», - повідомили у відомстві.

Дитину госпіталізували до Мирноградської міської лікарні, дорослих - до Новогродівської міської лікарні.

Наразі обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

Нагадаємо, 1 січня на Прикарпатті отруїлися чадним газом четверо людей. Перед цим, 7 грудня, у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом також постраждали чотири особи.