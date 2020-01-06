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    Здоров'я

    На Донбасі троє людей отруїлися чадним газом

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    На Донбасі троє людей отруїлися чадним газом

    Постраждалих госпіталізували

    У місті Новогродівка на Донеччині в негазифікованому приватному будинку троє людей отруїлися чадним газом, серед яких неповнолітній. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

    Неповнолітнього та двох дорослих госпіталізували.

    «6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом трьох осіб (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, що у Донецькій області», - повідомили у відомстві.

    Дитину госпіталізували до Мирноградської міської лікарні, дорослих - до Новогродівської міської лікарні.

    Наразі обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

    Нагадаємо, 1 січня на Прикарпатті отруїлися чадним газом четверо людей. Перед цим, 7 грудня, у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом також постраждали чотири особи.

    газ отруєння Донеччина
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